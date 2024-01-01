Египетские фунты в намибийские доллары

Сконвертируйте EGP в NAD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = $0,3567 NAD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к NAD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NAD
1 EGP в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,36510,3717
Низкий0,35100,3510
В среднем0,36060,3627
Изменение-1.12%-4.04%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к NAD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к NAD составил 0,3651, а минимальный — 0,3510. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3606. Изменение курса EGP к NAD в процентном соотношении составило -1.12.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к NAD составил 0,3717, а минимальный — 0,3510. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3627. Изменение курса EGP к NAD в процентном соотношении составило -4.04.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к NAD

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Намибийский доллар
1 EGP0,35669 NAD
5 EGP1,78347 NAD
10 EGP3,56694 NAD
20 EGP7,13388 NAD
50 EGP17,83470 NAD
100 EGP35,66940 NAD
250 EGP89,17350 NAD
500 EGP178,34700 NAD
1000 EGP356,69400 NAD
2000 EGP713,38800 NAD
5000 EGP1 783,47000 NAD
10000 EGP3 566,94000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Египетский фунт
1 NAD2,80352 EGP
5 NAD14,01760 EGP
10 NAD28,03520 EGP
20 NAD56,07040 EGP
50 NAD140,17600 EGP
100 NAD280,35200 EGP
250 NAD700,88000 EGP
500 NAD1 401,76000 EGP
1000 NAD2 803,52000 EGP
2000 NAD5 607,04000 EGP
5000 NAD14 017,60000 EGP
10000 NAD28 035,20000 EGP