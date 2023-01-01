دينار جزائري إلى ريال سعودي

تحويل DZD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٧٫٣٢ sar

1.00000 DZD = 0.02732 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:11 UTC
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DZD إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06588.45521.438071.662630.965118.1955
1GBP1.153411.22845102.0311.658781.917811.1131520.9881
1USD0.938950.814034183.05651.35031.561160.9061517.085
1INR0.01130520.009800970.0120410.01625760.01879630.010910.205703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / ريال سعودي
1 DZD0.02732 SAR
5 DZD0.13660 SAR
10 DZD0.27320 SAR
20 DZD0.54639 SAR
50 DZD1.36598 SAR
100 DZD2.73196 SAR
250 DZD6.82990 SAR
500 DZD13.65980 SAR
1000 DZD27.31960 SAR
2000 DZD54.63920 SAR
5000 DZD136.59800 SAR
10000 DZD273.19600 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Algerian Dinar
1 SAR36.60370 DZD
5 SAR183.01850 DZD
10 SAR366.03700 DZD
20 SAR732.07400 DZD
50 SAR1830.18500 DZD
100 SAR3660.37000 DZD
250 SAR9150.92500 DZD
500 SAR18301.85000 DZD
1000 SAR36603.70000 DZD
2000 SAR73207.40000 DZD
5000 SAR183018.50000 DZD
10000 SAR366037.00000 DZD