Алжирские динары в саудовские риялы

Сконвертируйте DZD в SAR по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = SR0,02818 SAR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к SAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SAR
1 DZD в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02830,0284
Низкий0,02810,0279
В среднем0,02820,0282
Изменение-0.22%1.00%
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Соотношение 1 DZD к SAR

За последние 30 дней максимальный курс DZD к SAR составил 0,0283, а минимальный — 0,0281. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0282. Изменение курса DZD к SAR в процентном соотношении составило -0.22.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к SAR составил 0,0284, а минимальный — 0,0279. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0282. Изменение курса DZD к SAR в процентном соотношении составило 1.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Саудовский риял
1 DZD0,02818 SAR
5 DZD0,14091 SAR
10 DZD0,28182 SAR
20 DZD0,56364 SAR
50 DZD1,40911 SAR
100 DZD2,81822 SAR
250 DZD7,04555 SAR
500 DZD14,09110 SAR
1000 DZD28,18220 SAR
2000 DZD56,36440 SAR
5000 DZD140,91100 SAR
10000 DZD281,82200 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Алжирский динар
1 SAR35,48340 DZD
5 SAR177,41700 DZD
10 SAR354,83400 DZD
20 SAR709,66800 DZD
50 SAR1 774,17000 DZD
100 SAR3 548,34000 DZD
250 SAR8 870,85000 DZD
500 SAR17 741,70000 DZD
1000 SAR35 483,40000 DZD
2000 SAR70 966,80000 DZD
5000 SAR177 417,00000 DZD
10000 SAR354 834,00000 DZD