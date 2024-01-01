Cezayir dinarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile DZD → SAR çevirin

1.000 dzd
27,86 sar

1.00000 DZD = 0.02786 SAR

01:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539851.072989.09311.453191.655070.95008518.3456
1 GBP1.1709811.25635104.3271.701661.938061.1125321.4825
1 USD0.932050.795957183.03951.354451.542610.8855517.0991
1 INR0.01122420.009585280.012042510.01631090.01857690.01066420.205915

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Cezayir dinarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Arabistan Riyali
1 DZD0.02786 SAR
5 DZD0.13929 SAR
10 DZD0.27857 SAR
20 DZD0.55715 SAR
50 DZD1.39287 SAR
100 DZD2.78573 SAR
250 DZD6.96433 SAR
500 DZD13.92865 SAR
1000 DZD27.85730 SAR
2000 DZD55.71460 SAR
5000 DZD139.28650 SAR
10000 DZD278.57300 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cezayir Dinarı
1 SAR35.89730 DZD
5 SAR179.48650 DZD
10 SAR358.97300 DZD
20 SAR717.94600 DZD
50 SAR1794.86500 DZD
100 SAR3589.73000 DZD
250 SAR8974.32500 DZD
500 SAR17948.65000 DZD
1000 SAR35897.30000 DZD
2000 SAR71794.60000 DZD
5000 SAR179486.50000 DZD
10000 SAR358973.00000 DZD