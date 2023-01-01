دينار جزائري إلى درهم إماراتي

تحويل DZD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٦٫٧٦ aed

1.00000 DZD = 0.02676 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 10:0 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

DZD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 AED
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065388.5111.438051.662970.965818.197
1GBP1.153811.2292102.1291.65931.918831.1143420.9967
1USD0.93870.813537183.08551.34991.561040.906617.0816
1INR0.0112980.009791570.012035810.01624710.01878830.01091170.205591

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Algerian Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 DZD0.02676 AED
5 DZD0.13382 AED
10 DZD0.26764 AED
20 DZD0.53528 AED
50 DZD1.33821 AED
100 DZD2.67642 AED
250 DZD6.69105 AED
500 DZD13.38210 AED
1000 DZD26.76420 AED
2000 DZD53.52840 AED
5000 DZD133.82100 AED
10000 DZD267.64200 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Algerian Dinar
1 AED37.36340 DZD
5 AED186.81700 DZD
10 AED373.63400 DZD
20 AED747.26800 DZD
50 AED1868.17000 DZD
100 AED3736.34000 DZD
250 AED9340.85000 DZD
500 AED18681.70000 DZD
1000 AED37363.40000 DZD
2000 AED74726.80000 DZD
5000 AED186817.00000 DZD
10000 AED373634.00000 DZD