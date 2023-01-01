بيزو دومنيكاني إلى بيزو فلبيني

تحويل DOP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
1002.34 php

1.00000 DOP = 1.00234 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:54 UTC
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DOP إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0654588.56341.437931.662690.964718.2053
1GBP1.1536711.22915102.1711.658861.918151.1129421.0025
1USD0.938550.81357183.1231.34961.560550.9053517.087
1INR0.01129130.009787550.012030410.01623620.0187740.01089170.205563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

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DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Philippine Peso
1 DOP1.00234 PHP
5 DOP5.01170 PHP
10 DOP10.02340 PHP
20 DOP20.04680 PHP
50 DOP50.11700 PHP
100 DOP100.23400 PHP
250 DOP250.58500 PHP
500 DOP501.17000 PHP
1000 DOP1002.34000 PHP
2000 DOP2004.68000 PHP
5000 DOP5011.70000 PHP
10000 DOP10023.40000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / البيزو الدومينيكي
1 PHP0.99767 DOP
5 PHP4.98834 DOP
10 PHP9.97667 DOP
20 PHP19.95334 DOP
50 PHP49.88335 DOP
100 PHP99.76670 DOP
250 PHP249.41675 DOP
500 PHP498.83350 DOP
1000 PHP997.66700 DOP
2000 PHP1995.33400 DOP
5000 PHP4988.33500 DOP
10000 PHP9976.67000 DOP