Dominik pesosundan Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile DOP → PHP çevirin

1.000 dop
956,94 php

1,000 DOP = 0,9569 PHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Dominik pesosundan Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DOP → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Dominik pesosu için en iyi döviz çiftleri

DOP → USD

DOP → EUR

DOP → GBP

DOP → INR

DOP → JPY

DOP → RUB

DOP → AUD

DOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Filipinler Pesosu
1 DOP0,95694 PHP
5 DOP4,78471 PHP
10 DOP9,56942 PHP
20 DOP19,13884 PHP
50 DOP47,84710 PHP
100 DOP95,69420 PHP
250 DOP239,23550 PHP
500 DOP478,47100 PHP
1000 DOP956,94200 PHP
2000 DOP1.913,88400 PHP
5000 DOP4.784,71000 PHP
10000 DOP9.569,42000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Dominik Pesosu
1 PHP1,04500 DOP
5 PHP5,22500 DOP
10 PHP10,45000 DOP
20 PHP20,90000 DOP
50 PHP52,25000 DOP
100 PHP104,50000 DOP
250 PHP261,25000 DOP
500 PHP522,50000 DOP
1000 PHP1.045,00000 DOP
2000 PHP2.090,00000 DOP
5000 PHP5.225,00000 DOP
10000 PHP10.450,00000 DOP