بيزو دومنيكاني إلى ليرة لبنانية

تحويل DOP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
264683 lbp

1.00000 DOP = 264.68300 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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DOP إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0658588.60041.438261.663440.9644518.2132
1GBP1.1531411.2291102.1711.658551.918221.1121421.0029
1USD0.938250.813603183.12651.34941.560670.9048517.088
1INR0.01128660.009787530.012029910.01623310.01877470.01088520.205566

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / جنيه لبناني
1 DOP264.68300 LBP
5 DOP1323.41500 LBP
10 DOP2646.83000 LBP
20 DOP5293.66000 LBP
50 DOP13234.15000 LBP
100 DOP26468.30000 LBP
250 DOP66170.75000 LBP
500 DOP132341.50000 LBP
1000 DOP264683.00000 LBP
2000 DOP529366.00000 LBP
5000 DOP1323415.00000 LBP
10000 DOP2646830.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / البيزو الدومينيكي
1 LBP0.00378 DOP
5 LBP0.01889 DOP
10 LBP0.03778 DOP
20 LBP0.07556 DOP
50 LBP0.18891 DOP
100 LBP0.37781 DOP
250 LBP0.94453 DOP
500 LBP1.88905 DOP
1000 LBP3.77811 DOP
2000 LBP7.55622 DOP
5000 LBP18.89055 DOP
10000 LBP37.78110 DOP