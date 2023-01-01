Papua New Guinean Kina (PGK)
اسم العملة
Papua New Guinean Kina
رمز العملة
K
سعر الصرف PGK
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من PGK
|0.27500
|0.25835
|0.22314
|22.80440
|40.82240
|26.40690
|0.42745
|5.18975
|إلى PGK
|3.63636
|3.87073
|4.48145
|0.04385
|0.02450
|0.03787
|2.33945
|0.19269
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.