Papua New Guinean Kina (PGK)

اسم العملة

Papua New Guinean Kina

رمز العملة

K

سعر الصرف PGK

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من PGK0.275000.258350.2231422.8044040.8224026.406900.427455.18975
إلى PGK3.636363.870734.481450.043850.024500.037872.339450.19269

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

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