كينا بابوا غينيا الجديدة إلى يوان صيني

تحويل PGK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pgk
1,830.93 cny

K1.000 PGK = ¥1.831 CNY

Mid-market exchange rate at 16:20
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PGK إلى CNY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11793.6461.511.6490.94921.279
1 GBP1.1811.318110.5141.7821.9451.1225.112
1 USD0.8950.759183.8411.3521.4760.8519.051
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Chinese Yuan RMB
1 PGK١٫٨٣٠٩٣ CNY
5 PGK٩٫١٥٤٦٥ CNY
10 PGK١٨٫٣٠٩٣٠ CNY
20 PGK٣٦٫٦١٨٦٠ CNY
50 PGK٩١٫٥٤٦٥٠ CNY
100 PGK١٨٣٫٠٩٣٠٠ CNY
250 PGK٤٥٧٫٧٣٢٥٠ CNY
500 PGK٩١٥٫٤٦٥٠٠ CNY
1000 PGK١٬٨٣٠٫٩٣٠٠٠ CNY
2000 PGK٣٬٦٦١٫٨٦٠٠٠ CNY
5000 PGK٩٬١٥٤٫٦٥٠٠٠ CNY
10000 PGK١٨٬٣٠٩٫٣٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Papua New Guinean Kina
1 CNY٠٫٥٤٦١٧ PGK
5 CNY٢٫٧٣٠٨٥ PGK
10 CNY٥٫٤٦١٧٠ PGK
20 CNY١٠٫٩٢٣٤٠ PGK
50 CNY٢٧٫٣٠٨٥٠ PGK
100 CNY٥٤٫٦١٧٠٠ PGK
250 CNY١٣٦٫٥٤٢٥٠ PGK
500 CNY٢٧٣٫٠٨٥٠٠ PGK
1000 CNY٥٤٦٫١٧٠٠٠ PGK
2000 CNY١٬٠٩٢٫٣٤٠٠٠ PGK
5000 CNY٢٬٧٣٠٫٨٥٠٠٠ PGK
10000 CNY٥٬٤٦١٫٧٠٠٠٠ PGK