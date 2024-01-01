Папуа-Новой Гвинеи Кина (PGK)
Название валюты
Папуа-Новой Гвинеи Кина
Символ валюты
K
Обменный курс для PGK
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из PGK
|0.25910
|0.23724
|0.19965
|21.66960
|40.53750
|22.77870
|0.38476
|4.70767
|В PGK
|3.85951
|4.21517
|5.00868
|0.04615
|0.02467
|0.04390
|2.59900
|0.21242
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