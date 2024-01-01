Папуа-Новой Гвинеи Кина (PGK)

Название валюты

Папуа-Новой Гвинеи Кина

K

Обменный курс для PGK

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из PGK0.25910 0.23724 0.19965 21.66960 40.53750 22.77870 0.38476 4.70767
В PGK3.85951 4.21517 5.00868 0.04615 0.02467 0.04390 2.59900 0.21242

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