دولار بليزي إلى دونغ فيتنامي

تحويل BZD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٢٬٠٥٢٬٩٠٠ vnd

1.00000 BZD = 12052.90000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 7:18 UTC
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BZD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.064788.49381.437191.660610.965518.18
1GBP1.1556711.23045102.271.660921.919131.115821.0102
1USD0.939250.812711183.11621.349851.55970.9067517.0752
1INR0.01130020.009778010.012031310.01624050.01876530.01090940.205438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Vietnamese Dong
1 BZD12052.90000 VND
5 BZD60264.50000 VND
10 BZD120529.00000 VND
20 BZD241058.00000 VND
50 BZD602645.00000 VND
100 BZD1205290.00000 VND
250 BZD3013225.00000 VND
500 BZD6026450.00000 VND
1000 BZD12052900.00000 VND
2000 BZD24105800.00000 VND
5000 BZD60264500.00000 VND
10000 BZD120529000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار بليز
1 VND0.00008 BZD
5 VND0.00041 BZD
10 VND0.00083 BZD
20 VND0.00166 BZD
50 VND0.00415 BZD
100 VND0.00830 BZD
250 VND0.02074 BZD
500 VND0.04148 BZD
1000 VND0.08297 BZD
2000 VND0.16594 BZD
5000 VND0.41484 BZD
10000 VND0.82968 BZD