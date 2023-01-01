دولار بليزي إلى ليرة تركية

تحويل BZD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٣٬٤٢٠٫٥٠ try

1.00000 BZD = 13.42050 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 7:39 UTC
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BZD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0650588.51891.43751.66090.965418.1823
1GBP1.1554711.2306102.2781.660941.919061.1154921.0086
1USD0.938950.812612183.11241.34971.559450.9064517.0718
1INR0.0112970.009777260.012031910.01623950.01876320.01090630.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / ليرة تركية
1 BZD13.42050 TRY
5 BZD67.10250 TRY
10 BZD134.20500 TRY
20 BZD268.41000 TRY
50 BZD671.02500 TRY
100 BZD1342.05000 TRY
250 BZD3355.12500 TRY
500 BZD6710.25000 TRY
1000 BZD13420.50000 TRY
2000 BZD26841.00000 TRY
5000 BZD67102.50000 TRY
10000 BZD134205.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / دولار بليز
1 TRY0.07451 BZD
5 TRY0.37256 BZD
10 TRY0.74513 BZD
20 TRY1.49026 BZD
50 TRY3.72565 BZD
100 TRY7.45129 BZD
250 TRY18.62823 BZD
500 TRY37.25645 BZD
1000 TRY74.51290 BZD
2000 TRY149.02580 BZD
5000 TRY372.56450 BZD
10000 TRY745.12900 BZD