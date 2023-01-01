دولار بليزي إلى روبية باكستانية

تحويل BZD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٤٥٬٢٩٧ pkr

1.00000 BZD = 145.29700 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:0 UTC
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BZD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.5561.437861.661440.964718.1848
1GBP1.155411.23105102.3251.661431.919771.1146221.0122
1USD0.93860.812315183.121.34961.559450.905517.0685
1INR0.01129230.009772790.012030810.01623680.01876150.01089390.205348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Pakistani Rupee
1 BZD145.29700 PKR
5 BZD726.48500 PKR
10 BZD1452.97000 PKR
20 BZD2905.94000 PKR
50 BZD7264.85000 PKR
100 BZD14529.70000 PKR
250 BZD36324.25000 PKR
500 BZD72648.50000 PKR
1000 BZD145297.00000 PKR
2000 BZD290594.00000 PKR
5000 BZD726485.00000 PKR
10000 BZD1452970.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار بليز
1 PKR0.00688 BZD
5 PKR0.03441 BZD
10 PKR0.06882 BZD
20 PKR0.13765 BZD
50 PKR0.34412 BZD
100 PKR0.68825 BZD
250 PKR1.72062 BZD
500 PKR3.44123 BZD
1000 PKR6.88246 BZD
2000 PKR13.76492 BZD
5000 PKR34.41230 BZD
10000 PKR68.82460 BZD