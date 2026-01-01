دولار بليزي إلى تاكا بنغلاديشي

حوّل BZD إلى BDT بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
BZ$1 BZD = 61.35 BDT

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من BZD إلى BDT،

يستخدم مخططنا التفاعلي من BZD إلى BDT متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من BZD إلى BDT اليوم

BZDBDT
1 BZD61.35 BDT
5 BZD306.75 BDT
10 BZD613.50 BDT
20 BZD1,227 BDT
50 BZD3,067.50 BDT
100 BZD6,135 BDT
250 BZD15,337.50 BDT
500 BZD30,675 BDT
1000 BZD61,350 BDT
2000 BZD122,700 BDT
5000 BZD306,750 BDT
10000 BZD613,500 BDT
BDTBZD
1 BDT0.02 BZD
5 BDT0.08 BZD
10 BDT0.16 BZD
20 BDT0.33 BZD
50 BDT0.81 BZD
100 BDT1.63 BZD
250 BDT4.07 BZD
500 BDT8.15 BZD
1000 BDT16.30 BZD
2000 BDT32.60 BZD
5000 BDT81.50 BZD
10000 BDT163.00 BZD

الأسئلة الشائعة