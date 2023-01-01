بولا بوتسواني إلى ريال سعودي

تحويل BWP إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٢٧٤٫٩٦ sar

1.00000 BWP = 0.27496 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:7 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 SAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064488.50051.435451.658590.957318.1863
1GBP1.1580111.2325102.4771.662151.920531.1085621.0585
1USD0.93950.811359183.14591.34861.558240.8995517.086
1INR0.01129940.009758260.012027110.01621970.0187410.01081890.205494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

BWP إلى ZAR

BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / ريال سعودي
1 BWP0.27496 SAR
5 BWP1.37478 SAR
10 BWP2.74956 SAR
20 BWP5.49912 SAR
50 BWP13.74780 SAR
100 BWP27.49560 SAR
250 BWP68.73900 SAR
500 BWP137.47800 SAR
1000 BWP274.95600 SAR
2000 BWP549.91200 SAR
5000 BWP1374.78000 SAR
10000 BWP2749.56000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Botswanan Pula
1 SAR3.63695 BWP
5 SAR18.18475 BWP
10 SAR36.36950 BWP
20 SAR72.73900 BWP
50 SAR181.84750 BWP
100 SAR363.69500 BWP
250 SAR909.23750 BWP
500 SAR1818.47500 BWP
1000 SAR3636.95000 BWP
2000 SAR7273.90000 BWP
5000 SAR18184.75000 BWP
10000 SAR36369.50000 BWP