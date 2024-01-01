Botsvana pulasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile BWP → SAR çevirin

1.000 bwp
272,69 sar

1,000 BWP = 0,2727 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Arabistan Riyali
1 BWP0,27269 SAR
5 BWP1,36344 SAR
10 BWP2,72687 SAR
20 BWP5,45374 SAR
50 BWP13,63435 SAR
100 BWP27,26870 SAR
250 BWP68,17175 SAR
500 BWP136,34350 SAR
1000 BWP272,68700 SAR
2000 BWP545,37400 SAR
5000 BWP1.363,43500 SAR
10000 BWP2.726,87000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Botsvana Pulası
1 SAR3,66721 BWP
5 SAR18,33605 BWP
10 SAR36,67210 BWP
20 SAR73,34420 BWP
50 SAR183,36050 BWP
100 SAR366,72100 BWP
250 SAR916,80250 BWP
500 SAR1.833,60500 BWP
1000 SAR3.667,21000 BWP
2000 SAR7.334,42000 BWP
5000 SAR18.336,05000 BWP
10000 SAR36.672,10000 BWP