250 Arabistan riyalinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile SAR → BWP çevirin

250 sar
901,41 bwp

1,000SR SAR = 3,606P BWP

07:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → BWP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,63673,6628
Düşük3,58583,5765
Ortalama3,60893,6191
Değişim-0.85%-0.34%
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1 SAR → BWP istatistikleri

SAR → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,6367, en düşük 3,5858 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,6089 oldu. SAR → BWP kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.

SAR → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6628, en düşük 3,5765 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,6191 oldu. SAR → BWP kurundaki değişiklik -0.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3860,92658,1571,5350,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,405201,16110,66841,9471,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Botsvana Pulası
1 SAR3,60564 BWP
5 SAR18,02820 BWP
10 SAR36,05640 BWP
20 SAR72,11280 BWP
50 SAR180,28200 BWP
100 SAR360,56400 BWP
250 SAR901,41000 BWP
500 SAR1.802,82000 BWP
1000 SAR3.605,64000 BWP
2000 SAR7.211,28000 BWP
5000 SAR18.028,20000 BWP
10000 SAR36.056,40000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Arabistan Riyali
1 BWP0,27734 SAR
5 BWP1,38672 SAR
10 BWP2,77343 SAR
20 BWP5,54686 SAR
50 BWP13,86715 SAR
100 BWP27,73430 SAR
250 BWP69,33575 SAR
500 BWP138,67150 SAR
1000 BWP277,34300 SAR
2000 BWP554,68600 SAR
5000 BWP1.386,71500 SAR
10000 BWP2.773,43000 SAR