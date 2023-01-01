10 بولا بوتسواني إلى بيزو فلبيني

تحويل BWP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

10 bwp
41.72 php

1.00000 BWP = 4.17230 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:16 UTC
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BWP إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.079589.28841.468231.671050.954918.4859
1GBP1.169811.2628104.451.717531.95481.1170421.6248
1USD0.926350.791891182.71271.36011.547990.884617.1245
1INR0.01119970.0095740.0120910.01644370.01871520.01069490.207036

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Philippine Peso
1 BWP4.17230 PHP
5 BWP20.86150 PHP
10 BWP41.72300 PHP
20 BWP83.44600 PHP
50 BWP208.61500 PHP
100 BWP417.23000 PHP
250 BWP1043.07500 PHP
500 BWP2086.15000 PHP
1000 BWP4172.30000 PHP
2000 BWP8344.60000 PHP
5000 BWP20861.50000 PHP
10000 BWP41723.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Botswanan Pula
1 PHP0.23968 BWP
5 PHP1.19838 BWP
10 PHP2.39676 BWP
20 PHP4.79352 BWP
50 PHP11.98380 BWP
100 PHP23.96760 BWP
250 PHP59.91900 BWP
500 PHP119.83800 BWP
1000 PHP239.67600 BWP
2000 PHP479.35200 BWP
5000 PHP1198.38000 BWP
10000 PHP2396.76000 BWP