20 بيزو فلبيني إلى بولا بوتسواني

تحويل PHP إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ php
٤٫٨٠ bwp

1.00000 PHP = 0.24009 BWP

Mid-market exchange rate at 00:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073289.23661.466151.647150.96518.7536
1GBP1.1528711.2372102.8731.69021.898861.1125221.6195
1USD0.93180.808277183.151.366151.53480.899317.4745
1INR0.01120620.009720710.012026510.01642990.01845820.01081540.210156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Botswanan Pula
1 PHP0.24009 BWP
5 PHP1.20043 BWP
10 PHP2.40086 BWP
20 PHP4.80172 BWP
50 PHP12.00430 BWP
100 PHP24.00860 BWP
250 PHP60.02150 BWP
500 PHP120.04300 BWP
1000 PHP240.08600 BWP
2000 PHP480.17200 BWP
5000 PHP1200.43000 BWP
10000 PHP2400.86000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Philippine Peso
1 BWP4.16517 PHP
5 BWP20.82585 PHP
10 BWP41.65170 PHP
20 BWP83.30340 PHP
50 BWP208.25850 PHP
100 BWP416.51700 PHP
250 BWP1041.29250 PHP
500 BWP2082.58500 PHP
1000 BWP4165.17000 PHP
2000 BWP8330.34000 PHP
5000 BWP20825.85000 PHP
10000 BWP41651.70000 PHP