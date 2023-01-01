دولار برمودي إلى دونغ فيتنامي

تحويل BMD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٢٤٬٢٦٥٬٠٠٠ vnd

1.00000 BMD = 24265.00000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 5:39 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BMD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.36521.434611.6590.9570518.2084
1GBP1.1584811.232102.3661.661911.921851.1087221.0933
1USD0.94030.811688183.0891.348951.559940.899917.1212
1INR0.01131670.00976890.012035310.0162350.01877430.01083060.206059

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار برمودا

BMD إلى USD

BMD إلى CAD

BMD إلى INR

BMD إلى EUR

BMD إلى NZD

BMD إلى SGD

BMD إلى ZAR

BMD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Vietnamese Dong
1 BMD24265.00000 VND
5 BMD121325.00000 VND
10 BMD242650.00000 VND
20 BMD485300.00000 VND
50 BMD1213250.00000 VND
100 BMD2426500.00000 VND
250 BMD6066250.00000 VND
500 BMD12132500.00000 VND
1000 BMD24265000.00000 VND
2000 BMD48530000.00000 VND
5000 BMD121325000.00000 VND
10000 BMD242650000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Bermudan Dollar
1 VND0.00004 BMD
5 VND0.00021 BMD
10 VND0.00041 BMD
20 VND0.00082 BMD
50 VND0.00206 BMD
100 VND0.00412 BMD
250 VND0.01030 BMD
500 VND0.02061 BMD
1000 VND0.04121 BMD
2000 VND0.08242 BMD
5000 VND0.20606 BMD
10000 VND0.41212 BMD