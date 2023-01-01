دينار بحريني إلى روبية نيبالية

تحويل BHD إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٣٥٢٬٦٤٥ npr

1.00000 BHD = 352.64500 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:19 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BHD إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 NPR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063688.36921.434741.65980.9570518.2155
1GBP1.1586111.2323102.3861.662311.923061.1088521.1047
1USD0.94020.811491183.0851.348951.560550.8998517.1263
1INR0.01131620.009766990.012035910.01623580.01878260.01083050.20613

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Nepalese Rupee
1 BHD352.64500 NPR
5 BHD1763.22500 NPR
10 BHD3526.45000 NPR
20 BHD7052.90000 NPR
50 BHD17632.25000 NPR
100 BHD35264.50000 NPR
250 BHD88161.25000 NPR
500 BHD176322.50000 NPR
1000 BHD352645.00000 NPR
2000 BHD705290.00000 NPR
5000 BHD1763225.00000 NPR
10000 BHD3526450.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Bahraini Dinar
1 NPR0.00284 BHD
5 NPR0.01418 BHD
10 NPR0.02836 BHD
20 NPR0.05671 BHD
50 NPR0.14179 BHD
100 NPR0.28357 BHD
250 NPR0.70893 BHD
500 NPR1.41786 BHD
1000 NPR2.83572 BHD
2000 NPR5.67144 BHD
5000 NPR14.17860 BHD
10000 NPR28.35720 BHD