درام أرميني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل AMD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٤٫٣٨ nzd

1.00000 AMD = 0.00438 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:47 UTC
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AMD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0622588.3751.433981.657820.9567518.2052
1GBP1.1586111.2308102.3981.661521.920871.108521.0938
1USD0.94140.81248183.1961.349951.560670.900717.1383
1INR0.01131540.009765850.012019810.01622610.0187590.01082620.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / دولار نيوزيلندي
1 AMD0.00438 NZD
5 AMD0.02192 NZD
10 AMD0.04383 NZD
20 AMD0.08767 NZD
50 AMD0.21916 NZD
100 AMD0.43833 NZD
250 AMD1.09582 NZD
500 AMD2.19164 NZD
1000 AMD4.38328 NZD
2000 AMD8.76656 NZD
5000 AMD21.91640 NZD
10000 AMD43.83280 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / درام أرمينية
1 NZD228.13900 AMD
5 NZD1140.69500 AMD
10 NZD2281.39000 AMD
20 NZD4562.78000 AMD
50 NZD11406.95000 AMD
100 NZD22813.90000 AMD
250 NZD57034.75000 AMD
500 NZD114069.50000 AMD
1000 NZD228139.00000 AMD
2000 NZD456278.00000 AMD
5000 NZD1140695.00000 AMD
10000 NZD2281390.00000 AMD