درام أرميني إلى دينار مقدوني

تحويل AMD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
148.51 mkd

1.00000 AMD = 0.14851 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:45 UTC
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AMD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.43371.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661381.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.351.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622650.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / دينار مقدوني
1 AMD0.14851 MKD
5 AMD0.74253 MKD
10 AMD1.48507 MKD
20 AMD2.97014 MKD
50 AMD7.42535 MKD
100 AMD14.85070 MKD
250 AMD37.12675 MKD
500 AMD74.25350 MKD
1000 AMD148.50700 MKD
2000 AMD297.01400 MKD
5000 AMD742.53500 MKD
10000 AMD1485.07000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / درام أرمينية
1 MKD6.73370 AMD
5 MKD33.66850 AMD
10 MKD67.33700 AMD
20 MKD134.67400 AMD
50 MKD336.68500 AMD
100 MKD673.37000 AMD
250 MKD1683.42500 AMD
500 MKD3366.85000 AMD
1000 MKD6733.70000 AMD
2000 MKD13467.40000 AMD
5000 MKD33668.50000 AMD
10000 MKD67337.00000 AMD