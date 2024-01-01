Vietnam dongundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile VND → TND çevirin

1.000 vnd
0,128 tnd

1.00000 VND = 0.00013 TND

01:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554351.076689.3541.45121.653380.948118.3629
1 GBP1.16911.25855104.4551.696461.932811.1083321.4663
1 USD0.928850.794565182.99651.347951.535740.8806517.0564
1 INR0.01119140.009573480.012048710.0162410.01850370.01061070.205507

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tunus Dinarı
1 VND0.00013 TND
5 VND0.00064 TND
10 VND0.00128 TND
20 VND0.00257 TND
50 VND0.00641 TND
100 VND0.01283 TND
250 VND0.03207 TND
500 VND0.06415 TND
1000 VND0.12830 TND
2000 VND0.25660 TND
5000 VND0.64150 TND
10000 VND1.28300 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Vietnam Dongu
1 TND7794.25000 VND
5 TND38971.25000 VND
10 TND77942.50000 VND
20 TND155885.00000 VND
50 TND389712.50000 VND
100 TND779425.00000 VND
250 TND1948562.50000 VND
500 TND3897125.00000 VND
1000 TND7794250.00000 VND
2000 TND15588500.00000 VND
5000 TND38971250.00000 VND
10000 TND77942500.00000 VND