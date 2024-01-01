50.000 Vietnam dongundan Tunus dinarına
Reel döviz kuru ile VND → TND çevirin
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VND → TND çevrim grafiği
1 VND = 0,00012 TND
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|1 VND → TND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0001
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|1.05%
|1.59%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → TND istatistikleri
VND → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → TND kurundaki değişiklik 1.05 değerindeydi.
VND → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → TND kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tunus Dinarı
|1000 VND
|0,12394 TND
|2000 VND
|0,24789 TND
|5000 VND
|0,61972 TND
|10000 VND
|1,23944 TND
|20000 VND
|2,47888 TND
|50000 VND
|6,19720 TND
|100000 VND
|12,39440 TND
|200000 VND
|24,78880 TND
|500000 VND
|61,97200 TND
|1000000 VND
|123,94400 TND
|2000000 VND
|247,88800 TND
|5000000 VND
|619,72000 TND
|Çevrim kurları Tunus Dinarı / Vietnam Dongu
|1 TND
|8.068,15000 VND
|5 TND
|40.340,75000 VND
|10 TND
|80.681,50000 VND
|20 TND
|161.363,00000 VND
|50 TND
|403.407,50000 VND
|100 TND
|806.815,00000 VND
|250 TND
|2.017.037,50000 VND
|500 TND
|4.034.075,00000 VND
|1000 TND
|8.068.150,00000 VND
|2000 TND
|16.136.300,00000 VND
|5000 TND
|40.340.750,00000 VND
|10000 TND
|80.681.500,00000 VND