50 Tunus dinarından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile TND → VND çevirin

50 tnd
397.140 vnd

1,000 TND = 7.943 VND

20:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,0411,4661,6450,97217,703
1 GBP1,1711,246104,1951,7151,9251,13720,717
1 USD0,9390,802183,611,3761,5450,91316,624
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Vietnam Dongu
1 TND7.942,79000 VND
5 TND39.713,95000 VND
10 TND79.427,90000 VND
20 TND158.855,80000 VND
50 TND397.139,50000 VND
100 TND794.279,00000 VND
250 TND1.985.697,50000 VND
500 TND3.971.395,00000 VND
1000 TND7.942.790,00000 VND
2000 TND15.885.580,00000 VND
5000 TND39.713.950,00000 VND
10000 TND79.427.900,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tunus Dinarı
1 VND0,00013 TND
5 VND0,00063 TND
10 VND0,00126 TND
20 VND0,00252 TND
50 VND0,00630 TND
100 VND0,01259 TND
250 VND0,03147 TND
500 VND0,06295 TND
1000 VND0,12590 TND
2000 VND0,25180 TND
5000 VND0,62950 TND
10000 VND1,25900 TND