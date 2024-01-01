5.000.000 Vietnam dongundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile VND → TND çevirin

1,000₫ VND = 0,0001240DT TND

03:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 VND → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim1.05%1.59%
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1 VND → TND istatistikleri

VND → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → TND kurundaki değişiklik 1.05 değerindeydi.

VND → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → TND kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,491,40134,628154,095
1 AUD0,65210,6150,872906,3910,91322,572100,447
1 EUR1,061,62611,4181.473,431,48536,693163,285
1 SGD0,7471,1460,70511.039,041,04725,875115,147

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tunus Dinarı
1000 VND0,12398 TND
2000 VND0,24795 TND
5000 VND0,61988 TND
10000 VND1,23976 TND
20000 VND2,47952 TND
50000 VND6,19880 TND
100000 VND12,39760 TND
200000 VND24,79520 TND
500000 VND61,98800 TND
1000000 VND123,97600 TND
2000000 VND247,95200 TND
5000000 VND619,88000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Vietnam Dongu
1 TND8.066,09000 VND
5 TND40.330,45000 VND
10 TND80.660,90000 VND
20 TND161.321,80000 VND
50 TND403.304,50000 VND
100 TND806.609,00000 VND
250 TND2.016.522,50000 VND
500 TND4.033.045,00000 VND
1000 TND8.066.090,00000 VND
2000 TND16.132.180,00000 VND
5000 TND40.330.450,00000 VND
10000 TND80.660.900,00000 VND