Vietnam dongundan Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile VND → TMT çevirin

1.000 vnd
0,14 tmt

1.00000 VND = 0.00014 TMT

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535740.928851.346351332.911.3479536.1225150.145
1 AUD0.6511510.6048210.876676867.9240.87771823.521297.7669
1 EUR1.07661.6533811.449481435.011.451238.8895161.64
1 SGD0.7427491.140670.6899021990.0171.0011926.8299111.52

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Türkmenistan Manatı
1 VND0.00014 TMT
5 VND0.00072 TMT
10 VND0.00143 TMT
20 VND0.00287 TMT
50 VND0.00717 TMT
100 VND0.01433 TMT
250 VND0.03583 TMT
500 VND0.07166 TMT
1000 VND0.14331 TMT
2000 VND0.28662 TMT
5000 VND0.71655 TMT
10000 VND1.43310 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Vietnam Dongu
1 TMT6977.86000 VND
5 TMT34889.30000 VND
10 TMT69778.60000 VND
20 TMT139557.20000 VND
50 TMT348893.00000 VND
100 TMT697786.00000 VND
250 TMT1744465.00000 VND
500 TMT3488930.00000 VND
1000 TMT6977860.00000 VND
2000 TMT13955720.00000 VND
5000 TMT34889300.00000 VND
10000 TMT69778600.00000 VND