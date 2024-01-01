50.000 Vietnam dongundan Türkmenistan manatına
Reel döviz kuru ile VND → TMT çevirin
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VND → TMT çevrim grafiği
1 VND = 0,00014 TMT
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|1 VND → TMT
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0001
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|-0.92%
|-1.81%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → TMT istatistikleri
VND → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → TMT kurundaki değişiklik -0.92 değerindeydi.
VND → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → TMT kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Türkmenistan Manatı
|1000 VND
|0,13777 TMT
|2000 VND
|0,27554 TMT
|5000 VND
|0,68886 TMT
|10000 VND
|1,37772 TMT
|20000 VND
|2,75544 TMT
|50000 VND
|6,88860 TMT
|100000 VND
|13,77720 TMT
|200000 VND
|27,55440 TMT
|500000 VND
|68,88600 TMT
|1000000 VND
|137,77200 TMT
|2000000 VND
|275,54400 TMT
|5000000 VND
|688,86000 TMT
|Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Vietnam Dongu
|1 TMT
|7.258,37000 VND
|5 TMT
|36.291,85000 VND
|10 TMT
|72.583,70000 VND
|20 TMT
|145.167,40000 VND
|50 TMT
|362.918,50000 VND
|100 TMT
|725.837,00000 VND
|250 TMT
|1.814.592,50000 VND
|500 TMT
|3.629.185,00000 VND
|1000 TMT
|7.258.370,00000 VND
|2000 TMT
|14.516.740,00000 VND
|5000 TMT
|36.291.850,00000 VND
|10000 TMT
|72.583.700,00000 VND