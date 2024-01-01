100 bin Vietnam dongundan Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile VND → TMT çevirin

1,000₫ VND = 0,0001378T TMT

03:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → TMT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TMT
1 VND → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-0.94%-1.83%
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1 VND → TMT istatistikleri

VND → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → TMT kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

VND → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → TMT kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - TMT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,181,40134,623154,085
1 AUD0,65210,6150,872906,050,91322,565100,425
1 EUR1,061,62611,4181.473,11,48536,688163,275
1 SGD0,7471,1460,70511.038,731,04725,87115,131

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Türkmenistan Manatı
1000 VND0,13777 TMT
2000 VND0,27554 TMT
5000 VND0,68886 TMT
10000 VND1,37772 TMT
20000 VND2,75544 TMT
50000 VND6,88860 TMT
100000 VND13,77720 TMT
200000 VND27,55440 TMT
500000 VND68,88600 TMT
1000000 VND137,77200 TMT
2000000 VND275,54400 TMT
5000000 VND688,86000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Vietnam Dongu
1 TMT7.258,37000 VND
5 TMT36.291,85000 VND
10 TMT72.583,70000 VND
20 TMT145.167,40000 VND
50 TMT362.918,50000 VND
100 TMT725.837,00000 VND
250 TMT1.814.592,50000 VND
500 TMT3.629.185,00000 VND
1000 TMT7.258.370,00000 VND
2000 TMT14.516.740,00000 VND
5000 TMT36.291.850,00000 VND
10000 TMT72.583.700,00000 VND