500 Vietnam dongundan Seyşeller rupisine
Reel döviz kuru ile VND → SCR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Vietnam Dongu
|1 SCR
|1717.67000 VND
|5 SCR
|8588.35000 VND
|10 SCR
|17176.70000 VND
|20 SCR
|34353.40000 VND
|50 SCR
|85883.50000 VND
|100 SCR
|171767.00000 VND
|250 SCR
|429417.50000 VND
|500 SCR
|858835.00000 VND
|1000 SCR
|1717670.00000 VND
|2000 SCR
|3435340.00000 VND
|5000 SCR
|8588350.00000 VND
|10000 SCR
|17176700.00000 VND