5 Vietnam dongundan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile VND → NPR çevirin

5 vnd
0,03 npr

1.00000 VND = 0.00547 NPR

10:9 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → NPR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 NPR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Vietnam dongundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Nepal Rupisi
1 VND0.00547 NPR
5 VND0.02733 NPR
10 VND0.05467 NPR
20 VND0.10934 NPR
50 VND0.27334 NPR
100 VND0.54668 NPR
250 VND1.36669 NPR
500 VND2.73339 NPR
1000 VND5.46678 NPR
2000 VND10.93356 NPR
5000 VND27.33390 NPR
10000 VND54.66780 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Vietnam Dongu
1 NPR182.92300 VND
5 NPR914.61500 VND
10 NPR1829.23000 VND
20 NPR3658.46000 VND
50 NPR9146.15000 VND
100 NPR18292.30000 VND
250 NPR45730.75000 VND
500 NPR91461.50000 VND
1000 NPR182923.00000 VND
2000 NPR365846.00000 VND
5000 NPR914615.00000 VND
10000 NPR1829230.00000 VND