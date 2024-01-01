500.000 Vietnam dongundan Nepal rupisine
Reel döviz kuru ile VND → NPR çevirin
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VND → NPR çevrim grafiği
1 VND = 0,00532 NPR
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|1 VND → NPR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0053
|0,0055
|Düşük
|0,0053
|0,0053
|Ortalama
|0,0053
|0,0054
|Değişim
|-0.55%
|-1.27%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → NPR istatistikleri
VND → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0053 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0053 oldu. VND → NPR kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.
VND → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0055, en düşük 0,0053 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0054 oldu. VND → NPR kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Nepal Rupisi
|1000 VND
|5,31613 NPR
|2000 VND
|10,63226 NPR
|5000 VND
|26,58065 NPR
|10000 VND
|53,16130 NPR
|20000 VND
|106,32260 NPR
|50000 VND
|265,80650 NPR
|100000 VND
|531,61300 NPR
|200000 VND
|1.063,22600 NPR
|500000 VND
|2.658,06500 NPR
|1000000 VND
|5.316,13000 NPR
|2000000 VND
|10.632,26000 NPR
|5000000 VND
|26.580,65000 NPR
|Çevrim kurları Nepal Rupisi / Vietnam Dongu
|1 NPR
|188,10700 VND
|5 NPR
|940,53500 VND
|10 NPR
|1.881,07000 VND
|20 NPR
|3.762,14000 VND
|50 NPR
|9.405,35000 VND
|100 NPR
|18.810,70000 VND
|250 NPR
|47.026,75000 VND
|500 NPR
|94.053,50000 VND
|1000 NPR
|188.107,00000 VND
|2000 NPR
|376.214,00000 VND
|5000 NPR
|940.535,00000 VND
|10000 NPR
|1.881.070,00000 VND