200.000 Vietnam dongundan Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile VND → NPR çevirin

1,000₫ VND = 0,005316₨ NPR

03:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 VND → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00530,0055
Düşük0,00530,0053
Ortalama0,00530,0054
Değişim-0.55%-1.27%
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1 VND → NPR istatistikleri

VND → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0053 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0053 oldu. VND → NPR kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

VND → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0055, en düşük 0,0053 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0054 oldu. VND → NPR kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.391,721,40234,62154,055
1 AUD0,65110,6150,872906,0790,91322,539100,298
1 EUR1,0591,62711,4181.474,321,48536,675163,195
1 SGD0,7471,1470,70511.039,491,04725,858115,065

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Vietnam Dongu / Nepal Rupisi
1000 VND5,31613 NPR
2000 VND10,63226 NPR
5000 VND26,58065 NPR
10000 VND53,16130 NPR
20000 VND106,32260 NPR
50000 VND265,80650 NPR
100000 VND531,61300 NPR
200000 VND1.063,22600 NPR
500000 VND2.658,06500 NPR
1000000 VND5.316,13000 NPR
2000000 VND10.632,26000 NPR
5000000 VND26.580,65000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Vietnam Dongu
1 NPR188,10700 VND
5 NPR940,53500 VND
10 NPR1.881,07000 VND
20 NPR3.762,14000 VND
50 NPR9.405,35000 VND
100 NPR18.810,70000 VND
250 NPR47.026,75000 VND
500 NPR94.053,50000 VND
1000 NPR188.107,00000 VND
2000 NPR376.214,00000 VND
5000 NPR940.535,00000 VND
10000 NPR1.881.070,00000 VND