20 Vietnam dongundan Nepal rupisine
Reel döviz kuru ile VND → NPR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Nepal Rupisi / Vietnam Dongu
|1 NPR
|182.92300 VND
|5 NPR
|914.61500 VND
|10 NPR
|1829.23000 VND
|20 NPR
|3658.46000 VND
|50 NPR
|9146.15000 VND
|100 NPR
|18292.30000 VND
|250 NPR
|45730.75000 VND
|500 NPR
|91461.50000 VND
|1000 NPR
|182923.00000 VND
|2000 NPR
|365846.00000 VND
|5000 NPR
|914615.00000 VND
|10000 NPR
|1829230.00000 VND