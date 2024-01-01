Vietnam dongundan Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile VND → CVE çevirin

1.000 vnd
4,21 cve

1.00000 VND = 0.00421 CVE

01:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855441.0765589.35881.451351.653560.9481518.3641
1 GBP1.1689911.25845104.4571.696581.932951.1083821.467
1 USD0.928950.794628183.00481.348151.535980.880817.0583
1 INR0.01119080.009573280.012047510.01624180.01850470.01061140.20551

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

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VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cape Verde Escudosu
1 VND0.00421 CVE
5 VND0.02106 CVE
10 VND0.04212 CVE
20 VND0.08424 CVE
50 VND0.21061 CVE
100 VND0.42122 CVE
250 VND1.05306 CVE
500 VND2.10611 CVE
1000 VND4.21222 CVE
2000 VND8.42444 CVE
5000 VND21.06110 CVE
10000 VND42.12220 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Vietnam Dongu
1 CVE237.40400 VND
5 CVE1187.02000 VND
10 CVE2374.04000 VND
20 CVE4748.08000 VND
50 CVE11870.20000 VND
100 CVE23740.40000 VND
250 CVE59351.00000 VND
500 CVE118702.00000 VND
1000 CVE237404.00000 VND
2000 CVE474808.00000 VND
5000 CVE1187020.00000 VND
10000 CVE2374040.00000 VND