1 milyon Vietnam dongundan Bosna Hersek konvertibl markına
Reel döviz kuru ile VND → BAM çevirin
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VND → BAM çevrim grafiği
1 VND = 0,00007 BAM
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|1 VND → BAM
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0001
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|1.70%
|3.45%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → BAM istatistikleri
VND → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → BAM kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.
VND → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → BAM kurundaki değişiklik 3.45 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
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- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bosna Hersek konvertibl Markı
|1000 VND
|0,07274 BAM
|2000 VND
|0,14548 BAM
|5000 VND
|0,36370 BAM
|10000 VND
|0,72741 BAM
|20000 VND
|1,45481 BAM
|50000 VND
|3,63703 BAM
|100000 VND
|7,27405 BAM
|200000 VND
|14,54810 BAM
|500000 VND
|36,37025 BAM
|1000000 VND
|72,74050 BAM
|2000000 VND
|145,48100 BAM
|5000000 VND
|363,70250 BAM
|Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Vietnam Dongu
|1 BAM
|13.747,50000 VND
|5 BAM
|68.737,50000 VND
|10 BAM
|137.475,00000 VND
|20 BAM
|274.950,00000 VND
|50 BAM
|687.375,00000 VND
|100 BAM
|1.374.750,00000 VND
|250 BAM
|3.436.875,00000 VND
|500 BAM
|6.873.750,00000 VND
|1000 BAM
|13.747.500,00000 VND
|2000 BAM
|27.495.000,00000 VND
|5000 BAM
|68.737.500,00000 VND
|10000 BAM
|137.475.000,00000 VND