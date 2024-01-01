Uruguay pesosundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile UYU → LKR çevirin

1.000 uyu
7.992,59 lkr

1.00000 UYU = 7.99259 LKR

00:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855271.0762589.33351.450621.652590.9478818.3536
1 GBP1.1692211.2584104.4531.696131.932281.1082821.4599
1 USD0.929150.79466183.00441.347851.535510.880717.0533
1 INR0.0111940.009573710.012047510.01623830.01849910.01061030.205451

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Uruguay pesosundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Sri Lanka Rupisi
1 UYU7.99259 LKR
5 UYU39.96295 LKR
10 UYU79.92590 LKR
20 UYU159.85180 LKR
50 UYU399.62950 LKR
100 UYU799.25900 LKR
250 UYU1998.14750 LKR
500 UYU3996.29500 LKR
1000 UYU7992.59000 LKR
2000 UYU15985.18000 LKR
5000 UYU39962.95000 LKR
10000 UYU79925.90000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Uruguay Pesosu
1 LKR0.12512 UYU
5 LKR0.62558 UYU
10 LKR1.25116 UYU
20 LKR2.50232 UYU
50 LKR6.25580 UYU
100 LKR12.51160 UYU
250 LKR31.27900 UYU
500 LKR62.55800 UYU
1000 LKR125.11600 UYU
2000 LKR250.23200 UYU
5000 LKR625.58000 UYU
10000 LKR1251.16000 UYU