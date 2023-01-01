1 Uganda şilininden Moldova leyine
Reel döviz kuru ile UGX → MDL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Uganda şilininden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Moldova Leyi / Uganda Şilini
|1 MDL
|206.59300 UGX
|5 MDL
|1032.96500 UGX
|10 MDL
|2065.93000 UGX
|20 MDL
|4131.86000 UGX
|50 MDL
|10329.65000 UGX
|100 MDL
|20659.30000 UGX
|250 MDL
|51648.25000 UGX
|500 MDL
|103296.50000 UGX
|1000 MDL
|206593.00000 UGX
|2000 MDL
|413186.00000 UGX
|5000 MDL
|1032965.00000 UGX
|10000 MDL
|2065930.00000 UGX