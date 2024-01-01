bin Moldova leyinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile MDL → UGX çevirin

1.000 mdl
211.810 ugx

1,000L MDL = 211,8Ush UGX

14:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → UGX çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek211,8100216,9600
Düşük207,3720207,3720
Ortalama209,3171211,7993
Değişim1.97%-1.10%
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1 MDL → UGX istatistikleri

MDL → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 211,8100, en düşük 207,3720 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 209,3171 oldu. MDL → UGX kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

MDL → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 216,9600, en düşük 207,3720 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 211,7993 oldu. MDL → UGX kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2471,3861,53783,7591,6791,337
1 GBP1,275123,2661,7681,96106,7972,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,590,0920,073
1 CAD0,7210,56613,16311,10960,4211,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Uganda Şilini
1 MDL211,81000 UGX
5 MDL1.059,05000 UGX
10 MDL2.118,10000 UGX
20 MDL4.236,20000 UGX
50 MDL10.590,50000 UGX
100 MDL21.181,00000 UGX
250 MDL52.952,50000 UGX
500 MDL105.905,00000 UGX
1000 MDL211.810,00000 UGX
2000 MDL423.620,00000 UGX
5000 MDL1.059.050,00000 UGX
10000 MDL2.118.100,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Moldova Leyi
1 UGX0,00472 MDL
5 UGX0,02361 MDL
10 UGX0,04721 MDL
20 UGX0,09442 MDL
50 UGX0,23606 MDL
100 UGX0,47212 MDL
250 UGX1,18031 MDL
500 UGX2,36061 MDL
1000 UGX4,72122 MDL
2000 UGX9,44244 MDL
5000 UGX23,60610 MDL
10000 UGX47,21220 MDL