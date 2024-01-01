Uganda şilininden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile UGX → LRD çevirin

1.000 ugx
49,19 lrd

1.00000 UGX = 0.04919 LRD

19:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534570.9291.34640.79450283.00421517.861.3475
1 AUD0.6516510.605370.8773820.51773754.0897989.1130.878098
1 EUR1.076451.6518811.449330.8551989.34991633.91.45052
1 SGD0.7427211.139750.68997310.59009461.6491127.351.00082

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Uganda şilininden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

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UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Liberya Doları
1 UGX0.04919 LRD
5 UGX0.24594 LRD
10 UGX0.49188 LRD
20 UGX0.98377 LRD
50 UGX2.45941 LRD
100 UGX4.91883 LRD
250 UGX12.29707 LRD
500 UGX24.59415 LRD
1000 UGX49.18830 LRD
2000 UGX98.37660 LRD
5000 UGX245.94150 LRD
10000 UGX491.88300 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Uganda Şilini
1 LRD20.33000 UGX
5 LRD101.65000 UGX
10 LRD203.30000 UGX
20 LRD406.60000 UGX
50 LRD1016.50000 UGX
100 LRD2033.00000 UGX
250 LRD5082.50000 UGX
500 LRD10165.00000 UGX
1000 LRD20330.00000 UGX
2000 LRD40660.00000 UGX
5000 LRD101650.00000 UGX
10000 LRD203300.00000 UGX