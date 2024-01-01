5.000 Liberya dolarından Uganda şilinine
Reel döviz kuru ile LRD → UGX çevirin
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|1 LRD → UGX
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|19,1637
|19,7699
|Düşük
|18,9375
|18,9375
|Ortalama
|19,0219
|19,3078
|Değişim
|0.46%
|-2.26%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LRD → UGX istatistikleri
LRD → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,1637, en düşük 18,9375 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,0219 oldu. LRD → UGX kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.
LRD → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,7699, en düşük 18,9375 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19,3078 oldu. LRD → UGX kurundaki değişiklik -2.26 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Liberya dolarından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
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- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Liberya Doları / Uganda Şilini
|1 LRD
|19,11540 UGX
|5 LRD
|95,57700 UGX
|10 LRD
|191,15400 UGX
|20 LRD
|382,30800 UGX
|50 LRD
|955,77000 UGX
|100 LRD
|1.911,54000 UGX
|250 LRD
|4.778,85000 UGX
|500 LRD
|9.557,70000 UGX
|1000 LRD
|19.115,40000 UGX
|2000 LRD
|38.230,80000 UGX
|5000 LRD
|95.577,00000 UGX
|10000 LRD
|191.154,00000 UGX