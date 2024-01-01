250 Liberya dolarından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile LRD → UGX çevirin

250 lrd
4.779 ugx

1,000L$ LRD = 19,12Ush UGX

10:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,163719,7699
Düşük18,937518,9375
Ortalama19,021919,3078
Değişim0.46%-2.26%
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1 LRD → UGX istatistikleri

LRD → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,1637, en düşük 18,9375 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,0219 oldu. LRD → UGX kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

LRD → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,7699, en düşük 18,9375 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19,3078 oldu. LRD → UGX kurundaki değişiklik -2.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2290,9280,7841,33883,7281,683
1 CAD0,723113,180,6710,5670,96860,5391,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5930,092
1 EUR1,0781,49119,64910,8451,44390,2511,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Uganda Şilini
1 LRD19,11540 UGX
5 LRD95,57700 UGX
10 LRD191,15400 UGX
20 LRD382,30800 UGX
50 LRD955,77000 UGX
100 LRD1.911,54000 UGX
250 LRD4.778,85000 UGX
500 LRD9.557,70000 UGX
1000 LRD19.115,40000 UGX
2000 LRD38.230,80000 UGX
5000 LRD95.577,00000 UGX
10000 LRD191.154,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Liberya Doları
1 UGX0,05231 LRD
5 UGX0,26157 LRD
10 UGX0,52314 LRD
20 UGX1,04628 LRD
50 UGX2,61569 LRD
100 UGX5,23138 LRD
250 UGX13,07845 LRD
500 UGX26,15690 LRD
1000 UGX52,31380 LRD
2000 UGX104,62760 LRD
5000 UGX261,56900 LRD
10000 UGX523,13800 LRD