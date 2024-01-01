Katar riyalinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile QAR → LKR çevirin

1.000 qar
85.674,90 lkr

1.00000 QAR = 85.67490 LKR

18:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00371.34845278.970.7943130.929051517.931.53504
1 INR0.012047710.01624573.360930.009569610.011192518.28750.0184936
1 CAD0.74159261.55491206.8820.5890560.6889561125.691.13837
1 PKR0.003584610.2975360.0048336710.002847310.003330195.441190.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 QAR85.67490 LKR
5 QAR428.37450 LKR
10 QAR856.74900 LKR
20 QAR1713.49800 LKR
50 QAR4283.74500 LKR
100 QAR8567.49000 LKR
250 QAR21418.72500 LKR
500 QAR42837.45000 LKR
1000 QAR85674.90000 LKR
2000 QAR171349.80000 LKR
5000 QAR428374.50000 LKR
10000 QAR856749.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Katar Riyali
1 LKR0.01167 QAR
5 LKR0.05836 QAR
10 LKR0.11672 QAR
20 LKR0.23344 QAR
50 LKR0.58360 QAR
100 LKR1.16720 QAR
250 LKR2.91800 QAR
500 LKR5.83600 QAR
1000 LKR11.67200 QAR
2000 LKR23.34400 QAR
5000 LKR58.36000 QAR
10000 LKR116.72000 QAR