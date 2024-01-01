bin Lübnan lirasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile LBP → LKR çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,003255Sr LKR

05:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LBP → LKR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

LKR
1 LBP → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00330,0034
Düşük0,00330,0033
Ortalama0,00330,0033
Değişim-0.47%-2.72%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LBP → LKR istatistikleri

LBP → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0033, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0033 oldu. LBP → LKR kurundaki değişiklik -0.47 değerindeydi.

LBP → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0034, en düşük 0,0033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0033 oldu. LBP → LKR kurundaki değişiklik -2.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7071,5460,9491,34318,1390,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6740,95312,8770,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6280,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86911,730,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 LBP0,00326 LKR
5 LBP0,01628 LKR
10 LBP0,03255 LKR
20 LBP0,06511 LKR
50 LBP0,16277 LKR
100 LBP0,32554 LKR
250 LBP0,81386 LKR
500 LBP1,62772 LKR
1000 LBP3,25544 LKR
2000 LBP6,51088 LKR
5000 LBP16,27720 LKR
10000 LBP32,55440 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Lübnan Lirası
1 LKR307,17800 LBP
5 LKR1.535,89000 LBP
10 LKR3.071,78000 LBP
20 LKR6.143,56000 LBP
50 LKR15.358,90000 LBP
100 LKR30.717,80000 LBP
250 LKR76.794,50000 LBP
500 LKR153.589,00000 LBP
1000 LKR307.178,00000 LBP
2000 LKR614.356,00000 LBP
5000 LKR1.535.890,00000 LBP
10000 LKR3.071.780,00000 LBP