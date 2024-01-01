10 bin Sri Lanka rupisinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile LKR → LBP çevirin

10.000 lkr
2.960.610 lbp

1,000Sr LKR = 296,1ل.ل. LBP

06:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek296,5880301,7580
Düşük294,2190292,8810
Ortalama295,2260296,1983
Değişim0.29%-1.83%
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1 LKR → LBP istatistikleri

LKR → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 296,5880, en düşük 294,2190 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 295,2260 oldu. LKR → LBP kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

LKR → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 301,7580, en düşük 292,8810 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 296,1983 oldu. LKR → LBP kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7231,5330,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5971,1090,6690,9682,658
1 GBP1,2811,7691107,221,9631,1841,7134,704
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Lübnan Lirası
1 LKR296,06100 LBP
5 LKR1.480,30500 LBP
10 LKR2.960,61000 LBP
20 LKR5.921,22000 LBP
50 LKR14.803,05000 LBP
100 LKR29.606,10000 LBP
250 LKR74.015,25000 LBP
500 LKR148.030,50000 LBP
1000 LKR296.061,00000 LBP
2000 LKR592.122,00000 LBP
5000 LKR1.480.305,00000 LBP
10000 LKR2.960.610,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Sri Lanka Rupisi
1 LBP0,00338 LKR
5 LBP0,01689 LKR
10 LBP0,03378 LKR
20 LBP0,06755 LKR
50 LBP0,16888 LKR
100 LBP0,33777 LKR
250 LBP0,84442 LKR
500 LBP1,68884 LKR
1000 LBP3,37768 LKR
2000 LBP6,75536 LKR
5000 LBP16,88840 LKR
10000 LBP33,77680 LKR