Kenya şilininden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile KES → MZN çevirin

1.000 kes
427,70 mzn

1.00000 KES = 0.42770 MZN

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347251515.821.353550.931550.7967181.5391783.0297
1 SGD0.74225311125.121.004680.6914320.5913661.1424561.629
1 NGN0.0006597080.00088879310.0008929490.000614540.0005256020.001015410.0547754
1 CAD0.7387980.9953461119.8810.6882140.5886131.1371461.3422

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Mozambik Metikali
1 KES0.42770 MZN
5 KES2.13850 MZN
10 KES4.27700 MZN
20 KES8.55400 MZN
50 KES21.38500 MZN
100 KES42.77000 MZN
250 KES106.92500 MZN
500 KES213.85000 MZN
1000 KES427.70000 MZN
2000 KES855.40000 MZN
5000 KES2138.50000 MZN
10000 KES4277.00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Kenya Şilini
1 MZN2.33809 KES
5 MZN11.69045 KES
10 MZN23.38090 KES
20 MZN46.76180 KES
50 MZN116.90450 KES
100 MZN233.80900 KES
250 MZN584.52250 KES
500 MZN1169.04500 KES
1000 MZN2338.09000 KES
2000 MZN4676.18000 KES
5000 MZN11690.45000 KES
10000 MZN23380.90000 KES