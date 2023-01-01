50 Mozambik metikalinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MZN → KES çevirin

50 mzn
116 kes

1.00000 MZN = 2.31925 KES

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

MZN → KES çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MZN → 0 KES
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mozambik metikalinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Mozambik metikali

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Kenya Şilini
1 MZN2.31925 KES
5 MZN11.59625 KES
10 MZN23.19250 KES
20 MZN46.38500 KES
50 MZN115.96250 KES
100 MZN231.92500 KES
250 MZN579.81250 KES
500 MZN1159.62500 KES
1000 MZN2319.25000 KES
2000 MZN4638.50000 KES
5000 MZN11596.25000 KES
10000 MZN23192.50000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Mozambik Metikali
1 KES0.43117 MZN
5 KES2.15587 MZN
10 KES4.31174 MZN
20 KES8.62348 MZN
50 KES21.55870 MZN
100 KES43.11740 MZN
250 KES107.79350 MZN
500 KES215.58700 MZN
1000 KES431.17400 MZN
2000 KES862.34800 MZN
5000 KES2155.87000 MZN
10000 KES4311.74000 MZN