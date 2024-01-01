Kenya şilininden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile KES → MRU çevirin

1.000 kes
267,48 mru

1.00000 KES = 0.26748 MRU

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855371.0735589.1371.4531.652120.94868518.3154
1 GBP1.1690811.25505104.2071.698651.931441.1090921.4119
1 USD0.93150.796781183.03011.353451.538940.8837517.0606
1 INR0.01121870.009596290.012043810.01630070.01853470.01064370.205475

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Kenya şilininden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Moritanya Ouguiyası
1 KES0.26748 MRU
5 KES1.33738 MRU
10 KES2.67476 MRU
20 KES5.34952 MRU
50 KES13.37380 MRU
100 KES26.74760 MRU
250 KES66.86900 MRU
500 KES133.73800 MRU
1000 KES267.47600 MRU
2000 KES534.95200 MRU
5000 KES1337.38000 MRU
10000 KES2674.76000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Kenya Şilini
1 MRU3.73865 KES
5 MRU18.69325 KES
10 MRU37.38650 KES
20 MRU74.77300 KES
50 MRU186.93250 KES
100 MRU373.86500 KES
250 MRU934.66250 KES
500 MRU1869.32500 KES
1000 MRU3738.65000 KES
2000 MRU7477.30000 KES
5000 MRU18693.25000 KES
10000 MRU37386.50000 KES